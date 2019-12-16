بالفيديو.. نانسي عجرم تحيي حفلا فنياً ضخماً في مصر

فن وثقافة
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بالفيديو.. نانسي عجرم تحيي حفلا فنياً ضخماً في مصر
بقلم نادية بن طاهر

أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، حفلا غنائيا ضخما، في العاصمةالمصرية القاهرة، وبحضور جماهيري كبير.

وألهبت نانسي الأجواء في الحفل بأدائها لمجموعة من أجمل أغانيها، على غرار “آه ونص” و”عم بتعلق فيك”.

وحضر الحفل الآلاف ومن مختلف الجنسيات، وصنعوا أجواء مميزة بترديدهم لأغنياتها على ظهر غيب.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من الفيديوهات لحفل نانسي والذي اعتبروه بالحفل العالمي.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=742171

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