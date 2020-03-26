بالفيديو.. نانسي عجرم تشارك بحملة لمواجهة كورونا وتتبرع بهذا المبلغ

إنضمت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، لحملة وزارة الاعلام اللبنانية بالتعاون مع قيادة الجيش بعنوان “معا نواجه كورونا”.

ونشرت صفحة الجيش اللبناني، فيديو لنانسي تدعو من خلاله الجميع إلى الالتزام في منازلهم من أجل صحتهم وصحة الجميع.

وقالت نانسي في الفيديو: “أعلم أن هذه المرحلة صعبة، إلا أنها ستمرّ باذن الله، يمكن خسرنا كم يوم من الحياة لنشعر بقيمتها، وسنعود ونعيش تفاصيل الحياة الجميلة مع بعضنا البعض وغداً سيكون أجمل”.

كما تبرّعت نانسي في برنامج “صار الوقت”، مع الإعلامي مارسيل غانم، بمبلغ وقدره 20 ألف دولار أمريكي تتوزّع على الشكل التالي: “10 آلاف دولار لمستشفى رفيق الحريري و10 آلاف دولار للصليب الأحمر اللبناني”، حسب موقع “مجلة سيدتي”.