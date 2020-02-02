بالفيديو.. نانسي عجرم تنهار من البكاء على مسرح “ذا فويس” والسبب موجع

انهارت النجمة اللبنانية نانسي عجرم من البكاء، في حلقة أمس السبت، من مرحلة الصوت وبس، لبرنامج “ذا فويس كيدز”.

وصعد الطفل العراقي عبد الكريم حاتم على المسرح، وحرص على إهداء أغنيته لشقيقه الذي غاب عنه لسنوات بسبب الغربة.

ولم يلتفت أحد من الحكام للطفل رغم جمال صوته، ولكن طاقم البرنامج حضر له مفاجأة قلبت أجواء البرنامج.

و طلب أحد القائمين على البرنامج، أن يتم إعادة تصوير غناء المشترك بسبب وجود عطل تقني.

وتركت نانسي عجرم مقعدها في لجنة التحكيم، ليجلس مكانها شقيق المتسابق، وما إن بدأ عبد الكريم بالغناء، حتى ضغط أخاه على الزر وكانت المفاجأة.

ودخل الشقيقان في موجة بكاء، وكان لقائهما جد مؤثر.

ولم تتمالك نانسي عجرم نفسها لتنهار بالبكاء، غير مبالية بالكاميرات، بعد مشاهدتها للقاء المؤثر بين الأخوين.