بالفيديو.. نتفلكس تكشف عن الموسم الثالث لـ “Squid Game”

بعد أيام قليلة من صدور الموسم الثاني من مسلسل Squid Game. كشفت شبكة Netflix عن صور جديدة للموسم القادم من المسلسل الكوري الجنوبي الناجح والمنتظر على المنصة عام 2025.

وشاركت Netflix إعلانًا تشويقيًا قصيرًا لهذا الموسم الثالث، تظهر فيه دمية جديدة حاضرة خلال اللعبة القاتلة “1-2-3 شمس”.

وعلّقت Netflix على المقطع الدعائي “الجميع يقول مرحباً لـ Chul-su”.

في هذا الإعلان التشويقي، أعلنت Netflix أيضًا أنه سيتم بث الموسم الثالث في عام 2025.

وفي مقابلة مع وسائل الإعلام الأمريكية (Variety) في نهاية ديسمبر، أكد مبتكر Squid Game، هوانج دونج هيوك، أن الموسم التالي من مسلسل Squid Game سيتم إصداره “في الصيف أو الخريف تقريبًا” عام 2025.

من ناحية الحبكة، أكد هوانج دونج هيوك أن سيونج جي هون، الشخصية الرئيسية التي يلعبها لي جونج جاي، لن يكون الرجل الذي كان عليه في الموسم الثاني بعد الآن. لذا ستراه في مرحلة مهمة جدًا من رحلته في بداية الموسم الثالث”.