بالفيديو.. نتفليكس تعلن عن الموسم الثاني لـ wednesday addams

فاجأت نتفليكس عشاق مسلسل “Wednesday” بتجديده لموسم ثان. حيث شاركت تغريدة لاقت تفاعلًا كبيرًا مع تيزر للمسلسل وتعليق ” تم تجديد رسميًا وينسداي لموسم 2 “.

يركز المسلسل على، Wednesday Addams – الأربعاء، وهي الابنة المراهقة للعشيرة الأسطورية. والتي لعبت دورها ببراعة جينا أورتيغا، حيث تم إرسالها إلى مدرسة جديدة ” أكاديمية Nevermore ” لذوي القدرات الخارقة.

وتحاول الفتاة أن تتعلم كيفية التغلب على مخاطر المدرسة، وإحباط موجة قتل وحشية أرهبت مدينتها. وتسعى للكشف عن اللغز الذي تورط فيه والداها قبل نحو 25 عامًا؛ لتبدأ الأحداث الغريبة في التصاعد.

وبحسب التقارير والاحصائيات، وصل وينسداي لأكثر من مليار ساعة مشاهدة بعد 20 يومًا فقط من صدوره. ليصبح ثالث أكثر عروض Netflix شهرة على الإطلاق بعد أرقام “Squid Game” و “Stranger Things 4”.