بالفيديو.. نتنياهو يهرب خلال حفل انتخابي في أسدود عقب سقوط صواريخ

أظهرت مقاطع فيديو اليوم الثلاثاء، هروب رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، خلال خطاب له في مدينة أسدود عقب انطلاق صافرات الإنذار.

وأفادت مصادر صهيونية أنه تم إطلاق خمسة صواريخ تجاه مدينتي أسدود وعسقلان المحتلتين، مما تسبب بحالة هالع وخوف في صفوف المستوطنين.

جدير بالذكر أن نتنياهو توعد بضم غور الأردن وشمال البحر الميت وفرض “السيادة الإسرائيلية” فيهما، مساء اليوم، فور فوزه بانتخابات “الكنيست” في كيان الاحتلال.