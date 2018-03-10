بالفيديو.. نجل رونالدو يسجل هدفا رائعا ويخطف الأضواء

سجل نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هدفا رائعا بملعب بيرنابيو بمدريد، في اليوم ذاته الذي سجل والده هدفين على خيتافي.

حيث استغل كريستيانو جونيور، وجوده في ملعب بيرنابيو، ونزل إلى أرضية الميدان عقب نهاية المباراة وداعب الكرة رفقة إينزو إبن مارسيلو.

وقام جناح ريال مدريد لوكاس فاسكيز بركل الكرة داخل منطقة الحراس، ليتلقاها ابن رونالدو ويحولها إلى هدف بمقصية رائعة.

لينبهر الحضور بالهدف الرابع الذي سجله كريستيانو جونيور، وما كان من إبن مارسيلو إلا أن يصفق مطولا على هذا الهدف الرائع.

ويسير كريستيانو جونيور على خطى والده، الذي ورث منه الموهبة، حيث ليست المرة الأولى التي يسجل فيها هدفا مماثلا.