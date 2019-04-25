بالفيديو .. نجمة مسلسل الخاوة تتعرض للسرقة بدالي ابراهيم في العاصمة

تعرضت الممثلة شهرزاد كراشني لسرقة أغراضها كانت داخل سيارتها من طرف حارس حظيرة أمام مطعم مهاراجا بدالي ابراهيم في العاصمة.

وأظهر الفيديو الذي تم تداوله عبر صفحات الفيسبوك شهرزاد كراشني تبكي وتطلب من كل من لديه معلومات حول ذلك السارق أن يرجع لها أغراضها.

مضيفة أنه تم سرقة حقيبة بها مبلغ مالي معتبر وكذا كمبيوتر محمول يحتوي على كل أعمالها الفنية من طرف حارس الحظيرة.

هذا وقد تم سرقة الفنانة من أمام مطعم مهاراجا بدالي ابراهيم حيث ركنت سيارتها اين إتهمت حارس الحظيرة بسرقتها .

وللإشارة فقد لعبت الممثلة شهرزاد كراشني دور سارة في مسلسل الخاوة في رمضان الماضي .