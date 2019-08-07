بالفيديو.. نجمة “Arabs Got Talent” تحصل على الباز الذهبي بأمريكا

فن وثقافة
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بالفيديو.. نجمة “Arabs Got Talent” تحصل على الباز الذهبي بأمريكا
بقلم نادية بن طاهر

حصلت الطفلة المغربية، “إيمان بيشة”، والفائزة بلقب “Arabs Got Talent”، على الباز الذهبي في نسخة البرنامج الأمريكية، وإنتقلت مباشرة للمرحلة النهائية.

ونشرت النجمة المغربية، عبر صفحتها الرسمية على الأنستغرام، صورة توثق لحظة حصولها على الباز.

وأرفقت “إيمان بيشة”، مقطع الفيديو، بالتعليق الآتي: “شعور لا يوصف، سوف أتذكر هذه اللحظة لبقية حياتي”.

وحصلت الطفلة المغربية، “إيمان بيشة”، على لقب البرنامج العربي الضخم “Arabs Got Talent”، في موسمه الخامس.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=685832

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