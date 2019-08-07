بالفيديو.. نجمة “Arabs Got Talent” تحصل على الباز الذهبي بأمريكا
حصلت الطفلة المغربية، “إيمان بيشة”، والفائزة بلقب “Arabs Got Talent”، على الباز الذهبي في نسخة البرنامج الأمريكية، وإنتقلت مباشرة للمرحلة النهائية.
ونشرت النجمة المغربية، عبر صفحتها الرسمية على الأنستغرام، صورة توثق لحظة حصولها على الباز.
وأرفقت “إيمان بيشة”، مقطع الفيديو، بالتعليق الآتي: “شعور لا يوصف، سوف أتذكر هذه اللحظة لبقية حياتي”.
وحصلت الطفلة المغربية، “إيمان بيشة”، على لقب البرنامج العربي الضخم “Arabs Got Talent”، في موسمه الخامس.
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=685832
-
تم اليوم الأربعاء، الاستعانة بمروحيتين لإخماد الحرائق التي مست غابة شطابة، بقسنطينة، حيث باشرت عملهما بعد الظهيرة.
وتتواصل جهود مصالح الحماية المدنية لإخماد حرائق غابة شطابة،…
-
أكد وزير الفلاحة شريف عوماري، أن أبواب مخازن الحبوب ستبقى مفتوحة إلى غاية شهر سبتمبر .
وقال الوزير أنه أعطى تعليمات صارمة لديوان الحبوب كي تواصل…
-
وجدت عائلات تقطن عمارتين مصنفتين ضمن البنايات المهددة بالانهيار في وهران، نفسها ضحية تلاعب من قبل السلطات المحلية.
فبعدما كان عملية الترحيل مبرمجة الأسبوع الماضي، تفاجأ…
التعليقات (0)