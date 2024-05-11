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الرياضة

بالفيديو.. نجم التنس نوفاك ديوكوفيتش يتعرض إلى اعتداء

بقلم عزبز طالبي
بالفيديو.. نجم التنس نوفاك ديوكوفيتش يتعرض إلى اعتداء
ديوكوفيتش
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تعرض النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى إصابة على مستوى رأسه بعد تعرض إلى اعتداء عن طريق عبوة ماء رماها أحد المتفرجين.

وأصيب ديوكوفيتش على مستوى الرأس بسبب الضربة القاسية التي أثر عليه، و ألقي على الأرض مستلقي من قوة الضربة.

ورغم إصابته، إلى أن المصنف الأول عالميا في عالم التنس، أكد جاهزيته لخوض مباراة الأحد في الدور الثالث لدورة روما لماسترز.

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