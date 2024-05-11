بالفيديو.. نجم التنس نوفاك ديوكوفيتش يتعرض إلى اعتداء
بقلم عزبز طالبي
تعرض النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى إصابة على مستوى رأسه بعد تعرض إلى اعتداء عن طريق عبوة ماء رماها أحد المتفرجين.
وأصيب ديوكوفيتش على مستوى الرأس بسبب الضربة القاسية التي أثر عليه، و ألقي على الأرض مستلقي من قوة الضربة.
ورغم إصابته، إلى أن المصنف الأول عالميا في عالم التنس، أكد جاهزيته لخوض مباراة الأحد في الدور الثالث لدورة روما لماسترز.
نجم التنس العالمي نوفاك ديوكوفيتش يتعرض لضربة في رأسه بعد سقوط قارورة ماء من أحد المشجعين في الدور الثاني ببطولة إيطاليا المفتوحة#المشهد #اخبار_المشهد #رياضة #djocovic #italiaopen pic.twitter.com/V06iPpj7V6
— Al Mashhad المشهد (@almashhadmedia) May 11, 2024
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