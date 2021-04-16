بالفيديو.. نجم الخضر السابق يصدم محرز ويُرشح البياسجي للتتويج بدوري الأبطال

الرياضة
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بالفيديو.. نجم الخضر السابق يصدم محرز ويُرشح البياسجي للتتويج بدوري الأبطال صورة مركبة
بقلم النهار أون لاين

رشح نجم الخضر السابق نذير بلحاج فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لتجاوز مانشستر سيتي الإنجليزي والفوز بدوري أبطال أوروبا.

الظهير الأيسر لفريق السيلية القطري قال لقناة الكأس القطرية:”العام الماضي وصل الفريق للنهائي وخسر ضد بايرن ميونيخ الألماني”.

“في هذه النسخة نفس الفريق يُقصي بايرن ميونيخ في الدور ربع النهائي وبالتالي يُمكن الحديث الآن عن امكانية التتويج باللقب”.

“إبني يعشق باريس سان جيرمان لذلك أعتقد أن الفريق سيفوز هذا الموسم بدوري أبطال أوروبا”.


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