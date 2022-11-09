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الرياضة

بالفيديو.. نجم الخضر القادم يُتوج بجائزة خاصة في فرنسا !

بقلم حواز عبد النور
بالفيديو.. نجم الخضر القادم يُتوج بجائزة خاصة في فرنسا !
صورة مركبة
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تُوج اليوم الأربعاء النجم الجزائري، لفريق تولوز، فارس شعيبي، بجائزة خاصة في الدوري الفرنسي. 

حيث تم اختيار متوسط الميدان الشاب كأفضل لاعب شاب في الدوري الفرنسي خلال شهر أكتوبر.

حيث نشر الحساب الرسمي لليغ 1 على “تويتر” فيديو يحمل أفضل ماقدمه شعيبي خلال الشهر المنقضي.

ويُذكر أن بعض المصادر الصحفية أكدت اليوم أن الناخب الوطني، جمال  بلماضي، سيستدعي شعيبي لتربص الخضر القادم.

رابط دائم : https://nhar.tv/rBe6o
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