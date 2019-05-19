“بالفيديو”.. نجم الخضر في تشكيلة الموسم لليغ 2

تواجد النجم الدولي الجزائري لفريق “ميتز” الفرنسي “فريد بولاية” في التشكيلة المثالية لموسم 2018-2019 الخاصة بالدرجة الثانية الفرنسية.

وذلك على هامش حفل الجوائز الذي نُظم سهرة اليوم الأحد بجناح أرمنونفيل بالعاصمة الفرنسية “باريس” من قبل الرابطة الفرنسية لكرة القدم.

ورُشح “بولاية” أيضا لجائزة لاعب الموسم في الليغ 2 لكنه لم يستطع إحراز اللقب الذي عاد لنجم فريق “بريست”.

ولم يستطع حارس الخضر ألكسندر أوكيدجة التتويج بجائزة أفضل حارس في الموسم رغم ترشيحه لذلك.