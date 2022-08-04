بالفيديو.. نجم الخضر يتألق مع بايرن ميونيخ

تألق أمس الأربعاء لاعب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، يونس آيت عامر، مع فريقه بايرن ميونيخ الألماني.

اللاعب الشاب سجل هدف الفوز للفريق الرديف للبافاري في مواجهة فيلزينغ التي انتهت بثلاثية لهدفين.

وشارك آيت عامر بديلا بداية من الدقيقة 65 في اللقاء الذي يندرج ضمن فعاليات “الريجيوناليغا” الألمانية التي تُعادل الدرجة الرابعة.

قبل أن يُسجل هدف الفوز في الدقيقة 80 بعد أن وجد نفسه وجها لوجه مع شباك فارغة.