بالفيديو.. نجم الخضر يتألق مع بايرن ميونيخ
بقلم حواز عبد النور
تألق أمس الأربعاء لاعب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، يونس آيت عامر، مع فريقه بايرن ميونيخ الألماني.
اللاعب الشاب سجل هدف الفوز للفريق الرديف للبافاري في مواجهة فيلزينغ التي انتهت بثلاثية لهدفين.
وشارك آيت عامر بديلا بداية من الدقيقة 65 في اللقاء الذي يندرج ضمن فعاليات “الريجيوناليغا” الألمانية التي تُعادل الدرجة الرابعة.
قبل أن يُسجل هدف الفوز في الدقيقة 80 بعد أن وجد نفسه وجها لوجه مع شباك فارغة.
🇩🇿 Algeria U20 international Younes Aitamer scored the winning goal for FC Bayern II in the 3-2 win over Vilzing in the German Regionalliga (4th division)
Ait Amer came on in the 65th minute and scored the winner 15 minutes later #TeamDZ pic.twitter.com/WFLwCu84vM
— DZfoot English 🇩🇿⚽️ (@DZfoot_EN) August 4, 2022
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