بالفيديو.. نجم الخضر يدخل القفص الذهبي بالبليدة

أقام اليوم الخميس النجم الدولي الجزائري “عبد القادر بدران” حفل زفافه بمدينة البليدة ليدخل القفص الذهبي.

وعرف حفل زفاف المُدافع المحوري لفريق الترجي الرياضي التونسي حضور العديد من الشخصيات الرياضية والفنية.

مأدبة العشاء التي نظمها خريج مدرسة اتحاد البليدة حضرها الفنان مراد خان وزميله عبد الرحيم بن عيشوبة.

وكان بدران قد توج بكأس العرب للمُنتخبات فيفا قطر 2021 رفقة المنتخب الوطني الجزائري يوم السبت الماضي.