بالفيديو.. نجم الخضر يُبهر الإنجليز بمُراوغات على طريقة مغني!

أبهر نجم الخضر الصاعد، سعيد بن رحمة، الجميع في المملكة البريطانية، بمُراوغات عالمية، خلال المُباريات الأخيرة من “شامبين شيب” الإنجليزية.

وتُظهر لقطات الفيديو أدناه، الطريقة الرائعة التي يتلاعب بها الدولي الجزائري، بمُدافعي المُنافسين.

وإستحضر الجزائريون محبوبهم السابق، مُراد مغني، عند مُتابعة طريقة تعامل محرز الجديد، مع الكُرة، وقيامه بالجسر الصغير بكل سهولة.

يُشار بأن الجناح الطائر، مُرشح لنيل جائزة أفضل لاعب في القسم الثاني الإنجليزي، لشهر أكتوبر المُنقضي.

وتمكن صاحب الـ24 عاما، من تسجيل هدفين وتقديم نفس العدد من الكُرات الحاسمة، منذ إنطلاقة الموسم الجاري.