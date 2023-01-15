بالفيديو.. نجم الرغبي النيوزيلاندي يدعم خطاب حفيد مونديلا في افتتاح “الشان”

أبدى النجم نيوزيلاندا لرياضية الرغبي، سوني بيل ويليامس، دعمه للخطاب الذي ألقاه حفيد الزعيم نيلسون مانديلا، في افتتاح “الشان” بالجزائر.

وأعاد سوني بيل، عبر حسابه الرسمي على “تويتر” نشر مقطع من خطاب حفيد مانديلا، بملعب براقي، خلال حفل افتتاح الشان، والذي دعى فيه لتحرر فلسطين.

كما أرفق نجم الرغبي، هذا الفيديو، بعلم دولة فلسطين، وإيموجي يرمز للدعاء، في إشارة منه لتمنياته بتحرر فلسطين.

يذكر أن نجم الرغبي سوني بيل ويليامس، أعلن سنة 2009، دخوله الإسلام، كما ظهر في وقت سابق بالبقاع المقدسة لتأدية مناسك العمرة.