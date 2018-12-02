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بالفيديو.. نجم العراق يُغادر حصة تلفزيونية على المباشر بسبب هزة أرضية !!

الرياضة
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بالفيديو.. نجم العراق يُغادر حصة تلفزيونية على المباشر بسبب هزة أرضية !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

غادر نجم المنتخب العراقي السابق عماد محمد أستوديو برنامج رياضي على المباشر بسبب هزة أرضية ضربت العاصمة العراقية “بغداد”.

وخلال تواجده ضيفا على البرنامج ضربت هزة أرضية العاصمة بغداد جعلته يرتبك أثناء إجابته على إحدى الأسئلة.
ورغم محاولات المقدم تهدئة اللاعب إلا أنه قرر مغادرة الأستوديو ونزع أسلاك الميكروفون فورا غير مُستجيب لطلباته بالبقاء لإكمال اللقاء.
وعاد محمد بعدها بدقائق لإستكمال اللقاء وقال للمُقدم مازحا:”سمعت أصواتا تطالب بمغادرة كل سكان البناية فورا، فلم أتردد بالمغادرة”.
https://www.youtube.com/watch?v=AVLZPFqzkgc

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