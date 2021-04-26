بالفيديو.. نجم الكرة التونسية يُشيد بمحرز ويصفه بالمُمتع فنيا

آشاد النجم الدولي التونسي السابق “أيمن عبد النور” بلاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي “رياض محرز” واصفا إياه بالمُمتع فنيا.

أيمن عبد النور قال في برنامج “هذا المساء” الذي يُبث على قنوات “بيين سبورتس” القطرية.

“رياض محرز لاعب كبير.. لاعب شرفنا كعرب بوجوده في الدوري الإنجليزي الممتاز”.

“محرز حتى عندما كان في ليستر سيتي كان من أبرز اللاعبين في البريمرليغ.. محرز قدم الكثير للكرة العربية”.

“محرز لاعب ممتاز من الناحية الفنية لكن ما أبهرني هو تطوره الكبير من الناحية البدنية”.

محرز كان رائع على كل المستويات ضد توتنهام من الناحية الهجومية وكذا الدفاعية”.