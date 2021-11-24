بالفيديو.. نجم المغرب يحرم محرز من هدف عالمي أمام البياسجي

يُقدم النجم الدولي الجزائري رياض محرز في مباراة كبيرة مع فريقه مانشستر سيتي الانجليزي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

الشوط الأول من المواجهة الجارية بملعب الاتحاد لحساب الجولة ال5 من دور مجموعات منافسة كأس دوري أبطال أوروبا انتهى بالتعادل السلبي.

وقدم الساحر الجزائري شوطا رائعا وكان قريبا من التسجيل على مرتين لولا الحارس كيلور نافاس الذي صد تسديدته وأخرجها الى الركنية.

هذا وأخرج النجم الدولي المغربي أشرف حكيمي تسديدة لقائد الخضر من على خط المرمى كانت ستكون هدف عالمي.

طالع أيضا:

وكشف المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي “بيب غوارديولا” عن التشكيلة الأساسية التي ستواجه باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقرر التقني الكاتلوني الدفع بالنجم الدولي الجزائري رياض محرز أساسيا في موقعة ملعب “الإتحاد”.

ويواجه السيتي ضيفه باريس سان جيرمان لحساب الجولة ال5 من دور مجموعات منافسة دوري أبطال أوروبا.

وسيكون الساحر الجزائري أمام فرصة كبيرة لاقناع “بيب” وتثبيت مكانه في التشكيلة الأساسية للسيتيزن.