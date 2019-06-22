بالفيديو.. نجم المغرب يروي تفاصيل مثيرة عن مشوار “محرز” !!

الرياضة
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بالفيديو.. نجم المغرب يروي تفاصيل مثيرة عن مشوار “محرز” !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

قدم النجم الدولي المغربي لفريق “ولفرهامبتون” الإنجليزي “رومان سايس” تفاصيل مثيرة عن نجم الخضر “رياض محرز”.

وتحدث اللاعب المغربي عن أيام مزاملته للاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الحالي في نادي لوهافر الفرنسي.

“أتفاهم جيدا مع رياض محرز منذ لعبنا معا في لوهافر وإلى غاية اليوم ونحن نتبادل الرسائل بصفة دورية ونلتقي عندما نتواجه في الدوري الإنجليزي”.

“رياض محرز كان يقول في غرف تغيير الملابس عندما كنا في لوهافر أنه سينجح ويُصبح من أفضل اللاعبين في العالم”.

“عندما كان يقول ذلك كان أغلب الأشخاص يقولون له توقف عن الأحلام لكنه كان يُصر ويقول أنه سيلعب في أكبر النوادي وهو ما تحقق فعلا”.


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