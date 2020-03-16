بالفيديو.. نجم بارادو يساهم في حملة توعية ضد كورونا

سار لاعب نادي بارادو، آدم زرقان، على نهج العديد من لاعبي الدوريات الأوروبية، من خلال توجيه رسالة تحسيسية للوقاية من فيروس كورونا.

ونشر آدم زرقان، مقطع فيديو، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، جاء فيه: “بصفتي لاعب كرة قدم، وهي شخصية مؤثرة على الجمهور الرياضي، أدعو كامل الشعب الجزائري لأخذ احتياطاتهم للوقاية من فيروس كورونا”.

وأضاف نجم نادي بارادو: “لاحظنا أن العديد من الدول المتقدمة عجزت عن مواجهة هذا الفيروس، لذا أتمنى من الشعب الجزائري أن يكون على قدر المسؤولية”.

وختم آدم زرقان رسالته، بالتضرع إلى الله لحماية كافة الشعب الجزائري، في هذه الفترة الحساسة التي تمر بها الجزائر، على غرار كافة دول العالم.