بالفيديو.. نجم برشلونة ديمبلي يصنع الحدث في حفل زواجه بمغربية

خلف مهاجم برشلونة عثمان ديمبيلي قواعد الحفلات الباهرة التي يقوم بها نجوم كرة القدم. خلال عقد القران، المعروفين في الساحة الرياضية.

وأظهرت مقاطع “فيديو” لزواج اللاعب صاحب الأصول الموريتانية على الطريقة المغربية، في إحدى الصالات البسيطة جدا. وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا لحفل زفافه.

كما إرتدى مهاجم “البلاوغرانا” لباسا تقليديا مغربي، أين التقط صور مع أصدقائه.

وأكثر من جذب المتابعين، زوجته المتمسكّة بتعاليم الدين الإسلامي. أين ظهرت باللباس الشرعي والتقليدي.

وغاب عن الحفل نجوم المستيدرة على غرار زملائه في برشلونة، ما يؤكد “العقلية الإستثنائية” التي يمتلكها اللاعب.

الفيديو: