بالفيديو.. نجم برشلونة يختار ثنائي الخضر ضمن التشكيلة الإفريقية المثالية

حدد لاعب نادي برشلونة الإسباني، أنسو فاتي، تشكيلته المثالية للاعبين الأفارقة، والتي ضم فيها لاعبي المنتخب الوطني.

واختار أنسو فاتي، في تشكيلته المثالية، ألمع النجوم الأفارقة الناشطين في مختلف البطولات الأوروبية.

وظهر أنسو فاتي، في مقطع فيديو، اختار فيه قائمة تضم عشرة لاعبين أفارقة، معتبرا اياها التشكيلة الأمثل حاليا.

كما ضمت تشكيلة نجم برشلونة، اسم كل من قائد المنتخب الوطني رياض محرز، نجم مانشسار سيتي، ومواطنه يوسف عطال، نجم نيس الفرنسي.

بالإصافة لكل من الحارس أونانا، خليدو كوليبالي، ماتيب، نابي كايتا، حكيم زياش، صلاح، أوباميونغ، وماني.