بالفيديو.. نجم “سامبدوريا” الجديد يغلق الباب في وجه الجزائر لكن..

أكد النجم الجديد لفريق “سامبدوريا” الإيطالي “مهدي ليريس” أنه لم يحسم قراره بعد بشأن المنتخب الذي سيلعب له مُستقبلا.

وقال صاحب ال21 ربيعا في تصريحات خص بها الموقع الرسمي لفريقه الجديد:”لم أفكر بعد في المنتخب الذي سأمثله مُستقبلا”.

“والدتي من أصول جزائرية ووالدي من أصول إسبانية وانا كبرت وترعرعت في فرنسا”.

“حاليا أنا مُتحمس لخوض أول لقاء مع سامبدوريا ولا أفكر سوى في فريقي الجديد”.

“بالنسبة لإختيار المنتخب الذي سألعب له فذلك ليس من أولوياتي في الوقت الحالي”.