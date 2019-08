بالفيديو.. نجم “سامبدوريا” الجديد يغلق الباب في وجه الجزائر لكن..

وقال صاحب ال21 ربيعا في تصريحات خص بها الموقع الرسمي لفريقه الجديد:”لم أفكر بعد في المنتخب الذي سأمثله مُستقبلا”.

“والدتي من أصول جزائرية ووالدي من أصول إسبانية وانا كبرت وترعرعت في فرنسا”.

“حاليا أنا مُتحمس لخوض أول لقاء مع سامبدوريا ولا أفكر سوى في فريقي الجديد”.

“بالنسبة لإختيار المنتخب الذي سألعب له فذلك ليس من أولوياتي في الوقت الحالي”.

Mehdi Léris (Sampdoria): "I haven't chosen yet which national team I want to represent, my mother is of Algerian origin while my dad has Spanish roots. I was born in France but right now I'm not thinking about international football. I just want to play for Sampdoria." #TeamDZ pic.twitter.com/GgFFbSWG9z

— DZfoot English 🇩🇿 (@DZfoot_EN) August 13, 2019