بالفيديو.. نجم ليفربول يفجر بيت المنتخب الغيني قبل مواجهة “الخضر” !!

أجرى أمسية اليوم السبت المنتخب الغيني آخر حصة تدريبية له قبل مواجهة المنتخب الوطني الجزائري غدا الأحد.

بداية من الساعة ال20:00 بملعب “الدفاع الجوي” لحساب الدور الثمن النهائي لمنافسة كأس أمم إفريقيا 2019.

وجرت حصة “غينيا” بملعب “السكة الحديدية” بالعاصمة المصرية القاهرة وعرفت غياب نجم نادي ليفربول الإنجليزي “نابي كيتا”.

هذا الآخير خلق مشكلا كبيرا داخل بيت المنتخب الغيني قبل مواجهة الخضر بمغادرته التربص صوب ليفربول للقيام بفحوصات شاملة حول الإصابة التي يُعاني منها.

لكنه قرر في الأخير عدم العودة إلى مصر بسبب إستحالة مشاركته ضد الجزائر لكن المدرب “بول بوت” هاجم نجمه بشدة.

حيث أكد أنه وطيلة مسيرته لم يحدث له مع حدث مع “كيتا” الذي غادر التربص دون سابق إنذار ودون أن يستشيره أصلا.