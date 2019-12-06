بالفيديو.. نجم “مارسيليا” السابق:”محرز الأفضل في افريقيا”

آشاد النجم الدولي الفرنسي السابق وأسطورة فريق “أولمبيك مارسيليا” “باسيل بولي” بالنجم الدولي الجزائري “رياض محرز”.
لاعب “لوام” السابق قال في تصريحات صحفية:”التنافس سيكون بين الثلاثي محمد صلاح، ساديو ماني وكذا رياض محرز”.
وأضاف:”لكن الحقيقة يجب ان تقال، محرز يستحق الكرة الذهبية الافريقية لأنه توج بكأس إفريقيا والدوري الإنجليزي”.
#TeamDZ #OMAFRICA Basile Boli « pour le ballon d’Or africain logiquement c’est pour @Mahrez22 »@OM_Arab @OM_Officiel pic.twitter.com/AmaTRKYrZx
— DZfoot (@DZfoot) December 6, 2019
التعليقات (0)