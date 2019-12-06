بالفيديو.. نجم “مارسيليا” السابق:”محرز الأفضل في افريقيا”

الرياضة
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بالفيديو.. نجم “مارسيليا” السابق:”محرز الأفضل في افريقيا” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

آشاد النجم الدولي الفرنسي السابق وأسطورة فريق “أولمبيك مارسيليا” “باسيل بولي” بالنجم الدولي الجزائري “رياض محرز”.

لاعب “لوام” السابق قال في تصريحات صحفية:”التنافس سيكون بين الثلاثي محمد صلاح، ساديو ماني وكذا رياض محرز”.

وأضاف:”لكن الحقيقة يجب ان تقال، محرز يستحق الكرة الذهبية الافريقية لأنه توج بكأس إفريقيا والدوري الإنجليزي”.


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