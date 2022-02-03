بالفيديو.. نجم مصر يُخاطب الجزائريين بعد نكسة الكان:”تروحوا للمونديال نستمتعوا”

وجه، أحمد حسن، قائد مُنتخب مصر السابق رسالة مُباشرة للجزائريين عقب نكسة الكان مؤكدا أحقيتهم بالتأهل للمونديال.

أسطورة مصر قال في تصريحات لبرنامج، مساء أون تايم، الذي يُبث على قناة، أون تايم، المصرية:”رغم إقصاء الجزائر لازلت أُشاهدها من المنتخبات القوية جدا”.

كما أضاف:”يجب على الإخوة الجزائريين والمسؤولين في الجزائر أن يُحافظوا على هذا المنتخب القوي لأنه يضم أسماء مُميزة وعلى أعلى مستوى”.

قبل أن يواصل:”ماحدث للجزائر في منافسة كأس أمم إفريقيا يحدث لجميع المنتخبات، وهذه هي كرة القدم”.

وتابع “الصقر”:”لو نشاهد المُباراتين أمام سيراليون وغينيا الإستوائية ، الجزائر كانت قادرة على الفوز”.

كما ختم أحمد حسن: “أما مباراة كوت ديفوار فهي أسوء مباراة للجزائر منذ سنتين تقريبا”.

“الجزائر تستحق التواجد في المونديال، وفي حال تأهلها أمام الكاميرون ووصولها للمحفل العالمي سنستمتع”.

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كشف أسطورة مُنتخب الكاميرون، بيير وومي، أن توديع الخضر لمنافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون من الدور الأول أصابه بالدهشة.

الظهير الأيسر لمُنتخب الكاميرون سابقا، قال في حوار مع موقع العربي الجديد، نُشر الأربعاء:”تعادل الجزائر أمام سيراليون في الكان مفاجأة”.

كما أضاف:”لم يكن منتظرا هذا الأمر، لكون الجزائر حاملة للقب، وبالتالي فقد كان هذا التعادل مفاجئا والأكثر دهشة كان الإقصاء”.

كما واصل بخصوص مقارنة محرز وصلاح:”أختار الاثنين، سأقول لكم لماذا؟ لقد لعبت في مستوى عال، وكلاهما لعبا في المستوى ذاته”.

وأضاف:”هما فخر لأفريقيا، ليس فقط بالنسبة للجزائريين أو المصريين، بل لأفريقيا عامة، لذلك أختار الاثنين لأنهما يلعبان في مستويات رائعة”.

كما ختم:”كلاهما يلعبان بالقدم اليسرى كما ألعب أنا أيضا، ولن أختار واحدا منهما على الآخر”.

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توعد نجم منتخب الكاميرون السابق، بيير وومي، المنتخب الوطني الجزائري بالإقصاء من الدور الفاصل لمنافسة كأس العالم.

الظهير الأيسر السابق للكاميرون قال في تصريحات لموقع العربي الجديد نُشرت الأربعاء.

“ما أود قوله إننا سنقصي مصر من نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، وسنقصي الجزائر من تصفيات مونديال قطر 2022 أيضا وهذا ما أتمناه”.

وبخصوص تصريحات ميدو عن محاولة ترتيب لقاء الكاميرون أمام مصر سنة 2004:”لا يمكنني قول شيء، لأنني لم أكن حاضرا هناك في 2004، فأنا شاركت في بطولة كأس أمم أفريقيا سنوات 1996، 1998، 2000 و2002″.

كما أضاف:”لا يمكنني أن أرد على كلام ميدو، لأن إيتو فقط هو من يمكنه الرد، وهو من يجب أن يُطرح عليه هذا السؤال..أنا شخصيا طيلة فترة لعبي مع الكاميرون، لم أعرف هذا الأمر إطلاقاً”.

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