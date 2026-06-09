بالفيديو.. نجم هولندا يعترف بقوة “الخضر”

أشاد المدافع الدولي الهولندي، ناثان آكي بإمكانات المنتخب الجزائري، الذي أطاح بـ”الطواحين” بهدف من دون رد، الأربعاء الفارط، بمدينة روتردام، ضمن التحضيرات الخاصة بمونديال 2026.

كما أكد نجم مانشستر سيتي، أنه يعرف عددا من لاعبي “الخضر” يتقدمهم زميله في النادي الانجليزي ريان آيت نوري. ونجم الفريق السابق رياض محرز.

وظهر ناثان آكي، في فيديو وهو ويوقع لأحد جماهير “الخضر” على قميص المنتخب الوطني. يقول: “الجزائر منتخب رائع للغاية.. يملك مستوى عالٍ، أعرف جيداً محرز وآيت نوري.”