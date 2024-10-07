بالفيديو.. نجوم الخضر يتوافدون تباعا تحسبا للمواجهة المزدوجة أمام الطوغو

توافد نجوم المنتخب الوطني، اليوم الإثنين، تباعا لأرض الوطن، لمباشرة تربصهم الخاص بالمواجهة المزدوجة التي ستجمعهم بمنتخب الطوغو، برسم تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وكان اللاعب ريان آيت نوري، نجم نادي ولفرهامبتون الإنجليزي، أول الوافدين، إلى الجزائر، قبل تنقله إلى مركز سيدي موسى.

كما أعقب وصول آيت نوري، صباح اليوم الإثنين إلى مطار “هواري بومدين”، التحاق الثلاثي رياض محرز، عيسى ماندي، وأنيس حاج موسى.

يذكر أن عناصر المنتخب الوطني ستباشر تربصها بمركز سيدي موسى، قبل تنقلهم إلى عنابة، لمواجهة منتخب الطوغو، يوم 10 أكتوبر الجاري، لحساب ذهاب الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.