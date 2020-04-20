بالفيديو… نجوم الخضر يجددون ندائهم للتصدي لكورونا  

جدد نجوم المنتخب الوطني، اليوم الإثنين، دعوتهم للشعب الجزائري، لتوخي الحذر من تفشي فيروس كورونا، وضرورة التصدي له.

ونشر الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، مقطع فيديو، يضم الرسالة التي وجهها مجموعة من نجوم الخضر بخصوص كورونا.

وتأتي هذه الخطوة، كمساهمة من “الفاف” ولاعبي المنتخب الوطني، في حملة “الفيفا”، “مرر رسالة للقضاء على كورونا”.

وطالب أبطال إفريقيا، من متابعيهم بصفة عامة، والشعب الجزائري بصفة خاصة، عدم التراخي في اتخاذ تدابير الوقاية من انتشار العدوى، قصد القضاء على وباء كورونا.