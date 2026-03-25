بالفيديو.. نجوم “الخضر” يوجهون رسائل للجماهير الجزائرية

ناشد عدد من نجوم المنتخب الوطني، الجماهير الجزائرية للحضور بأعداد غفيرة، إلى مدرجات ملعب “لويجي فيراريس” بمدينة جنوة الايطالية، من أجل مساندة “الخضر” في اللقاء الودي المرتقب هذا الجمعة أمام غواتيمالا.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب الوطني، على “فيسبوك”، فيديو مقتضب من تحضيرات أشبال فلاديمير بيتكوفيتش، طالب من خلاله اللاعبون، الجمهور الجزائري حضور وديتي غواتيمالا وأوروغواي بقوة.

وأكد الحارس لوكا زيدان، في رسالة قصيرة إلى الجماهير الجزائرية، أن التشكيلة الوطنية في انتظارهم، مضيفا: “تعالوا بأعداد غفيرة أمام غواتيمالا”.

من جهته، تمنى فارس شايبي، أن يكون الجميع حاضرا في ودية غواتيمالا وبعدها أوروغواي، وواصل: “ننتظركم بقوة.. لم نركم منذ فترة ومتشوقون لملاقاتكم.”

وهو ما دعى إليه أيضا نجم باير ليفركوزن الألماني ابراهيم مازة، الذي تمنى حضورا قويا للجمهور الجزائري في وديتي غواتيمالا وأوروغواي.

فيما أكد زميله في “الخضر” ومهاجم مارسيليا الفرنسي. أمين غويري، أن العناصر الوطنية تعول على دعم الجماهير، من أجل تحقيق انتصارين معنوين في محطة ايطاليا.

وختم بولبينة، هداف نادي الدحيل القطري: “ننتظركم بأعداد غفيرة من أجل مسادتنا في اللقاءين الوديين.. نراكم في الملعب. وسنعمل على اسعادكم”.

وتأتي هذه التصريحات الحماسية من نجوم “الخضر” من أجل دفع عشاق المنتخب لدعم الفريق. ولو أن الأمر يتعلق بمواجهتين وديتين، لكنهما مهمتين للغاية، بما أنهما يندرجان ضمن التحضيرات الخاصة بمونديال 2026.