بالفيديو.. نجوم المنتخب المحلي:”نُعول على الفوز أمام موزمبيق”

كشف نجوم المُنتخب الوطني للاعبين المحليين، أمسية اليوم الخميس عن استهدافهم الفوز أمام موزمبيق يوم السبت.

حيث قال، هواري بعوش في المنطقة المُختلطة:”سنلعب من أجل الفوز أمام موزمبيق لتحقيق الصدارة ونلعب كل المباريات كنهائي من أجل تشريف البلاد”.

أما أيوب غزالة، فقال:”نستهدف الفوز أمام موزمبيق لمواصلة اللعب بكل ثقة رغم أن المنافس لن يكون سهلا ويملك لاعبين مُمتازين”.

وقال، إسلام بلخير:”نُحضر بجدية كبيرة لمواجهة الموزمبيق، من أجل تحقيق الفوز والبقاء في الصدارة، وأشكر الجمهور الجزائري على دعمه”.

وختم أكرم جحنيط:”نحن عائلة واحدة وأتمنى أن نكون في المستوى أمام موزمبيق من أجل الفوز والذهاب بعيدا في الشان”.

ويواجه الخضر موزمبيق في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لدور مجموعات منافسة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين المُقامة بالجزائر.