بالفيديو.. نجوم المنتخب يقومون بزيارة تضامنية لدار العجزة

قام عناصر المنتخب الوطني بلفتة طيبة وذلك من خلال زيارة تضامنية لأحد دور العجزة بالعاصمة، ليرسموا البهجة والفرح على الوجوه.

وظهر إسلام سليماني ويقوم مجموعة “مُحاربي الصحراء” قبل دخول “الدار” وهو يجر طاولة على متنها عُلب الحلويات، لمنحها للمُقمين بها.

ليلتحق بعدها رياض محرز والبقية، وهم يحملون هدايا مُختلفة من أبرزها شاشات تلفاز وأجهزة إلكترو منزلية.

وفي نهاية المطاف قام، رفيق حليش بإلقاء كلمة أمام الحضور مُتمنيا لهم الصحة والهناء بمناسبة عيد الفطر.

ويُنتظر أن يعود “الخضر” في الساعات القادمة للعمل الجاد، بعد أن قضوا ساعات الصبيحة ما بين الصلاة والعمل الخيري.