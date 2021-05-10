بالفيديو.. نسرين طافش تكشف لأول مرة عن منزل أجدادها في فلسطين

فن وثقافة
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بالفيديو.. نسرين طافش تكشف لأول مرة عن منزل أجدادها في فلسطين
بقلم نادية بن طاهر

نشرت النجمة السورية نسرين طافش، مقطع فيديو على حسابها بانستغرام، كشفت من خلاله ولأول مرة عن منزل والدها وأجدادها، في فلسطين.

وحكت الفنانة، عن قصة تهجير عائلتها من المنزل، بألم كبير.

وكتبت طافش: “الفيديو هاد لبيت جدي محمد طافش وبابا يوسف طافش بمدينة صفد الي تم تهجيرو وهو عمرو سبع سنين”.

وأضافت الفنانة: “تم تهجير أهل البيت منه وتحويله لأوتيل ومقهى، حتى مقتنيات البيت الأثرية عارضينها بالحيطان”.

وتابعت طافش: “الفيديو أبكاني بكاء مرير لأنو التاريخ اليوم عم بيكرر نفسو أمام صمت العالم”.

واختتمت قائلة: “لطالما كنت مع السلام، يا ريت كنت بقدر أعمل أكثر من هيك لأساعد أهلنا بحي الشيخ جراح بالقدس”.

https://www.instagram.com/p/COqFkCBNRnQ/


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=994439

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