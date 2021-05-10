بالفيديو.. نسرين طافش تكشف لأول مرة عن منزل أجدادها في فلسطين

نشرت النجمة السورية نسرين طافش، مقطع فيديو على حسابها بانستغرام، كشفت من خلاله ولأول مرة عن منزل والدها وأجدادها، في فلسطين.
وحكت الفنانة، عن قصة تهجير عائلتها من المنزل، بألم كبير.
وكتبت طافش: “الفيديو هاد لبيت جدي محمد طافش وبابا يوسف طافش بمدينة صفد الي تم تهجيرو وهو عمرو سبع سنين”.
وأضافت الفنانة: “تم تهجير أهل البيت منه وتحويله لأوتيل ومقهى، حتى مقتنيات البيت الأثرية عارضينها بالحيطان”.
وتابعت طافش: “الفيديو أبكاني بكاء مرير لأنو التاريخ اليوم عم بيكرر نفسو أمام صمت العالم”.
واختتمت قائلة: “لطالما كنت مع السلام، يا ريت كنت بقدر أعمل أكثر من هيك لأساعد أهلنا بحي الشيخ جراح بالقدس”.
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