بالفيديو..نسور قرطاج يصنعون الحدث على خطى المنتخب الياباني

صنع لاعبو المنتخب التونسي الحدث، بعد نهاية لقاء الجولة الأولى ضد الدانمارك في كأس العالم قطر 2022 الثلاثاء المنصرم.

وعلى خطى المنتخب الياباني، ظهر لاعبو المنتخب التونسي، في فيديو وهم ينظفون غرف حفظ الملابس الخاصة بهم قبل مغادرتهم.

حيث حرص رفاق فرجاني ساسي على تنظيف غرفتهم بملعب المدينة التعليمية.

يجدر للإشارة، سيواجه المنتخب التونسي غداً السبت، خصمه الأسترالي برسم الجولة الثانية للمونديال برسم المجموعة.