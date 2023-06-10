بالفيديو.. نشوب حريق قرب ملعب “أتاتورك” قبل نهائي رابطة الأبطال

كشف الاعلام البريطاني عن نشوب حريق مخيف قرب ملعب “اتاتورك” الذي سيحتضن نهائي رابطة أبطال أوروربا.

ونشب الحريق على بعد أميال وقبل ساعات فقط من إنطلاق القمة الكروية بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان أين أثار بعض الخوف والقلق في نفوس المتتبعين.

كما كشفت مصادر اعلامية من بريطانيا. عن احتراق منزل بشكل كامل وهو الذي لم يبتعد كثيرا، الامر الذي اراح المتتبعين والمتواجدين بقرب وداخل الملعب التاريخي في اسطنبول.

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