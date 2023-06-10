بالفيديو.. نشوب حريق قرب ملعب “أتاتورك” قبل نهائي رابطة الأبطال
بقلم عزيز طالبي
كشف الاعلام البريطاني عن نشوب حريق مخيف قرب ملعب “اتاتورك” الذي سيحتضن نهائي رابطة أبطال أوروربا.
ونشب الحريق على بعد أميال وقبل ساعات فقط من إنطلاق القمة الكروية بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان أين أثار بعض الخوف والقلق في نفوس المتتبعين.
كما كشفت مصادر اعلامية من بريطانيا. عن احتراق منزل بشكل كامل وهو الذي لم يبتعد كثيرا، الامر الذي اراح المتتبعين والمتواجدين بقرب وداخل الملعب التاريخي في اسطنبول.
— الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) June 10, 2023
👀 حريق بالقرب من ملعب أتاتورك قبل نهائي #دوري_أبطال_أوروبا 🏆#مانشسترسيتي_انترميلان #UCLfinalpic.twitter.com/oewd7pU92X https://t.co/tufTLNmi5R
— 90+ (@90PlusKora) June 10, 2023
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