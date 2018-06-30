بالفيديو..نصائح لمرضى الربو لتفادي ضربات الشمس

مع تسجيل ارتفاع شديد في درجات الحرارة استقبلت المستشفيات العديد من حالات الإغماءات وارتفاع الضغط الدموي.

وقال بقاط بركاني، رئيس عمدة الأطباء الجزائريين والمختص في الأمراض الصدرية، أنه يجب على الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة توخي الحذر لتفادي ضربات الشمس

لكونها تسبب لهم مشاكل صحية معقدة.

وأضاف خلال مكالمة هاتفية مع قناة “النهار”، أن الأشخاص المرضى بالربو يتأثرون بشدة من ارتفاع درجات الحرارة.

حيث قدم لهم جملة من النصائح والتي من بينها:

تناول الأدوية بانتظام لتفادي نوبات الربو.

الجلوس في غرف بها درجة حرارة معتدلة من أجل أن يتنفسوا بسهولة وفي ظروف حسنة.