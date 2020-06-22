بالفيديو.. نعيجي يبصم على تمريرة حاسمة أمام أفاس

ساهم المهاجم الجزائري، زكرياء نعيجي، في الفوز الذي حققه فريقه جيل فيسنتي، أمس الأحد، على حساب نادي أفاس، بنتيجة 3-0.

وشارك نعيجي، كبديل في هذه المباراة، انطلاقا من الشوط الثاني، أين كان فريقه متقدما في النتيجة، بواقع 2-0.

وكان دخول خريج مدرسة بارادو، موفقا لحد بعيد، حيث تمكن من تقديم تمريرة الهدف الثالث في المباراة، لزميله لينو، وهي ثاني تمريرة حاسمة لنعيجي هذا الموسم.

ويعتبر هذا الفوز، جد هام بالنسبة لنعيجي، وناديه جيل فيسنتي، كونه أول فوز للفريق منذ استئناف المنافسة، وجاء بعد ثلاث هزائم متتالية.