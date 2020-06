بالفيديو.. نعيجي يبصم على تمريرة حاسمة أمام أفاس

وشارك نعيجي، كبديل في هذه المباراة، انطلاقا من الشوط الثاني، أين كان فريقه متقدما في النتيجة، بواقع 2-0.

وكان دخول خريج مدرسة بارادو، موفقا لحد بعيد، حيث تمكن من تقديم تمريرة الهدف الثالث في المباراة، لزميله لينو، وهي ثاني تمريرة حاسمة لنعيجي هذا الموسم.

ويعتبر هذا الفوز، جد هام بالنسبة لنعيجي، وناديه جيل فيسنتي، كونه أول فوز للفريق منذ استئناف المنافسة، وجاء بعد ثلاث هزائم متتالية.

🇵🇹 Assist Zakaria Naïdji! The Algerian comes off the bench for Gil Vicente to set up Samuel Lino for the 3rd goal of the game against Desportivo Aves

➡️ Naïdji now has 1 goal and 2 assists in 685 minutes of action this season, 0.39 Goals + Assists per 90 pic.twitter.com/lWRCwNKpYa

— DZfoot English 🇩🇿 (at 🏠) (@DZfoot_EN) June 21, 2020