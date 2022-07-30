بالفيديو.. نعيجي يبصم على ثنائية في افتتاح موسمه مع لافال

قاد الجزائري زكرياء نعيجي، اليوم السبت، ناديه لافال، لتحقيق الفوز في أول جولة من الموسم الجديد لليغ2 الفرنسية، على حساب باستيا.

وشارك نيعجي أساسيا في هذه المباراة، ضمن تشكيلة ناديه لافال، أين تمكن من افتتاح باب التسجيل في الدققية 16.

كما عاد نعيجي للبروز من جديد، في الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة الـ36، بتسجيله الهدف الثاني لفريقه.

وانتهت هذه المواجهة بفوز زكرياء نعيجي، وناديه لافال، بثنائية نظيفة، على حساب نظيفهم باستيا.