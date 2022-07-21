بالفيديو.. نعيجي يبصم على هدف عالمي في ودية لافال
بقلم كريم تيغرمت
سجل الجزائري زكرياء نعيجي، بداية قوية مع ناديه الجديد لافال الفرنسي، بتألقه في المباراة الودية التي جمعتهم بنادي لوسيتانوس.
وشارك نعيجي، بديلا في هذا اللقاء، أين أقحمه مدربه في الدقيقة الـ65، أين كان فريقه متعادلا في النتيجة بهدف لمثله.
كما نجح خريج مدرسة بارادو، من ترجيح الكفة لناديه، في الدقيقة 78، بهدف عالمي من على بعد حولي 40 مترا.
يذكر أن نعيجي، انتقل إلى نادي لافال، الناشط في القسم الثاني الفرنسي، هذا الصيف، على شكل اعارة.
🥵⚽ Ohhhh ce lob magistral de Zakaria Naidji avec Laval hier ! (images @stadelavallois) pic.twitter.com/DEyt2eD5sr
— MaLigue2 (@maligue2) July 21, 2022
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