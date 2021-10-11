بالفيديو.. نعيجي يسجل هدفا عالميا رفقة ناديه الجديد

تألق المهاجم الجزائري، زكرياء نعيجي، خلال المواجهة الودية الأخيرة التي جمعت ناديه أف سي بو، بتولوز، بتسجيله لهدف على طريقة الكبار.

وشارك نعيجي أساسيا، ضمن تشكيلة ناديه في هذه المواجهة الودية التحضيرية، التي جمعتهم بنادي تولوز.

وبرز خريج مدرسة بارادو، في هذه المباراة، من خلال تسجيله لهدف على طريقة الكبار، عن طريق ضربة مقصية.

يذكر أن زكرياء نعيجي، انضم في الميركاتو الصيفي المنقضي إلى نادي أف سي بو، الناشط في الدرجة الثانية الفرنسية على شكل إعارة.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/ apps/details?id=com.ennahar. androidapp