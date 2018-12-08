بالفيديو.. نقاش حاد في “بلاطو فرنسي” بسبب “بونجاح”

صنع الدولي الجزائري، بغداد بونجاح الحدث في قناة “ليكيب”، بعد التطرق لإمكانية انتقاله لأحد أندية “الليغ1” خلال الميركاتو الشتوي الداخل.

وإنقسم مُحللو القناة وعلى رأسهم المُدرب الأسطوري “غي رو”، بخصوص قدرة هداف المُنتخب الوطني، على فرض نفسه في المُستوى العالي.

وإعتبر البعض بأن صاحب الـ27 عاما لديه من المؤهلات ما يسمح له بتقديم الإضافة، وهو الذي فرض نفسه مع “الخضر”.

في حين شكك آخرون في ذلك، كونه نشط لسنوات في قطر، والتي لا يتطلب التألق فيها مجهودات كبيرة حسبهم.