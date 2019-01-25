بالفيديو.. نقل جثمان أحد ضحايا الفيضان على متن”زودياك” بعنابة

إستعان مواطنوا مدينة عنابة ، بقارب مطاطي لنقل أحد ضحايا الفيضان التي تشهده جل بلديات المدينة منذ اليومين الفارطين.

وحسب الفيديو المتداول في وسائل التواصل الإجتماعي، تم نقل جثمان الضحية من حي “بيداري” إلى “النوفال”، بقارب لعدم وجود سيارة إسعاف.

هذا وعثر على الشاب التي جرفته السيول صباح اليوم الجمعة، بسيدي عاشور، وفي غياب سيارة الإسعاف تم نفله على متن”زودياك”.

وإختار السكان هاته الطريقة للتعبير عن غصبهم، في غياب السلطات المحلية للتكفل بالضحايا، وخاصة أن المدينة تعرف فيصانات عارمة.

ولاتزال مدينة عنابة وبلدياتها تحت أنقاض الفيضان، ما أدى إلى سقوط 3 ضحايا لحد الأن.