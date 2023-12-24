بالفيديو.. نقل غزلان بطائرات الهليكوبتر لإجراء فحص صحي

تم نقل الغزلان بطائرة هليكوبتر للفحص الصحي في ولاية يوتا بالولايات المتحدة الأمريكية.

خلال فصل الشتاء، يقوم العلماء في ولاية يوتا بالولايات المتحدة بإلقاء القبض على الغزلان البرية. ونقلها -بطريقة مذهلة- لإخضاعها لفحوصات طبية، قبل إطلاقها.

خلال أسبوع العطلة هذا، كشفت خدمة حماية الحياة البرية في ولاية يوتا (الولايات المتحدة). والتي تسمى قسم يوتا لموارد الحياة البرية، على شبكاتها الاجتماعية، كيف تلتقط الغزلان. ثم تنقله في منطقته لإجراء فحص طبي. صور مذهلة على أقل تقدير.

وفي مقطع الفيديو الذي يحمل عنوان “الصيد والإفراج ليس من أجل الصيد فقط”. تم رصد الحيوانات لأول مرة من قبل العلماء. بمجرد القبض عليهم، يتم عصب أعينهم، حتى لا يخيفهم أكثر. وبعد ذلك يتم تعليقهم بحبل متصل بطائرة مروحية ليتم نقلهم إلى المركز الذي يديره هذا المكتب.

في كل شتاء، يلتقط علماء الأحياء لدينا ويضعون أطواق نظام تحديد المواقع العالمي (GPS). على ما يقرب من 1200 غزالًا في جميع أنحاء الولاية”.

ويضيف: “يتم إحضارهم أيضًا إلى منطقة انطلاق حيث نجري تقييمات صحية قبل السماح لهم بالعودة بأمان إلى البرية”.