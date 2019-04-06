بالفيديو.. نكاز يعلن السير في جولة له عبر الوطن بداية من يوم غد

أعلن رشيد نكاز أنه هو من تسبب في كل مشاكل الجزائر، من بطالة و مشاكل إجتماعية، الى المشاكل السياسة.

وقال في بث مباشر على صفحته الرسمية في فايسبوك انه سيبدأ جولة حول الجزائر بداية من يوم غد ،ينطلق فيها من مستغانم الى ولايات غرب البلاد.

ثم ينطلق في جولة أخرى بولايات الشرق، الثلاثاء المقبل من ولاية البويرة تم ولايات تيزي وزو و بجاية و غيرها من ولايات الشرق.