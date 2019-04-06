بالفيديو.. نكاز يعلن السير في جولة له عبر الوطن بداية من يوم غد

أعلن رشيد نكاز أنه هو من تسبب في كل مشاكل الجزائر، من بطالة و مشاكل إجتماعية، الى المشاكل السياسة.
وقال في بث مباشر على صفحته الرسمية في فايسبوك انه سيبدأ جولة حول الجزائر بداية من يوم غد ،ينطلق فيها من مستغانم الى ولايات غرب البلاد.
ثم ينطلق في جولة أخرى بولايات الشرق، الثلاثاء المقبل من ولاية البويرة تم ولايات تيزي وزو و بجاية و غيرها من ولايات الشرق.
اجندة رشيد نكاز:1 مستغانم يوم الأحد 7 أفريل أمام مقر البلدية على الساعة 11h 2 وهران ( بلاس دارم ) يوم الأحد على الساعة 16h 3 تلمسان يوم الإثنين امام مقر البلدية على الساعة 11h 4 البويرة يوم الثلاثاء أمام مقر البلدية على الساعة 15h——-Cliquez ici pour soutenir notre parti :اضغط هنا من اجل مساندة حزبنا من فظلكم :http://nekkaz-mjc.com/creer-une-section-du-mjc-dans-votre-ville/——-Agenda de Rachid Nekkaz :MOSTAGANEM (APC) : dimanche 7 à 11h ORAN (Place d’Armes) : dimanche 7 à 16hTLEMCEN (APC) : lundi 8 à 11hBOUIRA (APC) : mardi 9 à 15hRachid Nekkaz sera aussi à :- Tizi Ouzou (Place du musée) le 18 avril à 11h.- Azazga (APC) le 18 avril à 16h- Akbou (APC) le 19 avril à 11h- Jijel (APC) le 19 avril à 17h- Béjaïa (Maison de la culture) le 20 avril à 11h- Amizour (APC) le 20 avril à 13h30- Seddouk (APC) le 20 avril à 16h- Tazmalt (APC) 20 avril à 18h——-Cliquez ici pour soutenir notre parti :اضغط هنا من اجل مساندة حزبنا من فظلكم :http://nekkaz-mjc.com/creer-une-section-du-mjc-dans-votre-ville/——-
Publiée par رشيد نكاز Rachid Nekkaz sur Samedi 6 avril 2019
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