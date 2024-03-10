بالفيديو.. نمور تهدي الجزائر ميدالية جديدة في كأس العالم للجمباز

نالت بطلة الجمباز الجزائري، كيليا نمور، اليوم الأحد، ميدالية جديدة، ضمن مناسفات كأس العالم للجمباز، الجارية بأذربيجان.

وتتوجت كيليا نمور، بالميدالية البرونزية، بعد احتلالها المركز الثالث، من مشاركتها في منافسة جهاز الحركات الأرضية.

ونالت بطلة الجمباز الجزائري كيليا نمور، علامة 13.266، نظير الآداء الذي قدمته في هذه المنافسة الخاصة بجهاز الحركات الأرضية.

يذكر أن هذه ثاني ميدالية تتوج بها كيليا نمور، في هذه الطبعة من كأس العالم للجمباز، بعد نيلها ذهبية منافسة جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات.