بالفيديو.. نهائي “الليبارتادوريس” مُهدد بالإلغاء بعد الإعتداء على حافلة “البوكا”

ويأتي هذا القرار بعد الإعتداء على حافلة “البوكا” من قبل جماهير “الريفر” أثناء توجهها للملعب وتلقي العديد من اللاعبين لإصابات بليغة.

وحسب مبعوث قناة أبوظبي الرياضية لملعب “المونيمونتال” فإن اللاعبين تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج بينما هناك أنباء عن تأخير اللقاء لساعة وربع.

RIVER PLATE vs. BOCA JUNIORS update:

– Three Boca players apparently need to go to hospital

– Including Pablo Perez who has glass in his eye

– Still no word on the game

This is the state of Boca Juniors coach:

(via @MARCAClaroARG) pic.twitter.com/01TOr8jSuB

— Coral (@Coral) November 24, 2018