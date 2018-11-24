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بالفيديو.. نهائي “الليبارتادوريس” مُهدد بالإلغاء بعد الإعتداء على حافلة “البوكا”

الرياضة
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بالفيديو.. نهائي “الليبارتادوريس” مُهدد بالإلغاء بعد الإعتداء على حافلة “البوكا” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

أكد رئيس فريق “بوكا جونيورز” الأرجنتيني “دانيل أنخيليسي” رفضه إجراء لقاء العودة من نهائي “ليبرتادوريس” المُقرر بداية من الساعة التاسعة بملعب “المونيمونتال”.

ويأتي هذا القرار بعد الإعتداء على حافلة “البوكا” من قبل جماهير “الريفر” أثناء توجهها للملعب وتلقي العديد من اللاعبين لإصابات بليغة.

وحسب مبعوث قناة أبوظبي الرياضية لملعب “المونيمونتال” فإن اللاعبين تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج بينما هناك أنباء عن تأخير اللقاء لساعة وربع.


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