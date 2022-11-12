بالفيديو.. نوثنغهام يستذكر أجمل هدف لعدلان قديورة في مناسبة خاصة

وجهت إدارة نادي نوثنغهام فوريست، اليوم السبت، رسالة خاصة للاعبها الأسبق الدولي الجزائري عدلان قديورة.

ونشرت إدارة نوثنغهام، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، تهنئة لقديورة، بمناسبة عيد ميلاده الـ37.

كما نشر إدارة النادي الإنجليزي، بهذه المناسبة، فيديو يبرز أحد أجمل الأهداف التي بصم عليها الدولي الجزائري بقميص ناديه الأسبق.

ويحتفل عدلان قديورة، اليوم السبت بعيد ميلاده الـ37، والذي يتزامن وتاريخ الـ12 من شهر نوفمبر، من كل سنة.