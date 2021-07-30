بالفيديو.. نورين يحظى باستقبال الأبطال في مسقط رأسه بوهران

حظي بطل الجيدو الجزائري، فتحي نورين باستقبال الأبطال، من طرف معجبيه، وسكان مسقط رأسه بوهران، تعبيرا منهم عن فخرهم به ومساندتهم له.

واجتمعت حشود كبير، لاستقبال نورين، فور وصوله إلى وهران، قبل أن يتم مرافقته في موكب كبير، ثم فوق الحصان إلى غاية مسكنه.

وأبدى البطل الجزائري، امتنناه لكل سكان المنطقة، والشعب الجزئاير بصفة عامة، على الدعم الذي حظي به منذ عودته من طوكيو.

يذكر أن فتحي نورين، امتنع عن مواجهة منافس من الكيان الصهيوني، في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، رفضا منه للتطبيع، ونصرة لفلسطين.